L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), organise les 31 mars et 1er avril, en partenariat avec l’Association des Autorités Africaines de Contrôle des Assurances (3ACA), la 1ère réunion annuelle de cette association qui regroupe les régulateurs et superviseurs du secteur des assurances de l’ensemble des pays africains.

La 3ACA est née de la volonté des autorités de supervision des assurances africaines de coordonner leurs actions et de mettre en place un cadre partenarial et de coopération qui vise le renforcement de la supervision de l’industrie de l’assurance, le développement des marchés, la protection des assurés et la contribution à la stabilité financière du continent.

Membre actif de la 3ACA, l’ACAPS mène une politique de coopération sud-sud très active et volontariste.

Ainsi plusieurs conventions de partenariat (Assistance technique, échange d’expertises et de connaissances, coordination des actions de régulation et de supervision) ont été conclues avec des homologues africains : CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances), ARCA (Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances – République Démocratique du Congo), Direction Générale du Trésor de Madagascar, CGA ( Conseil Général des Assurances de Tunisies), etc.