Les mesures préventives prises par le Maroc s’avèrent à ce stade efficaces dans la lutte contre le nouveau coronavirus dont l’évolution reste “imprévisible”, a indiqué vendredi à Rabat le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

Lors d’une rencontre avec les membres de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, réunis pour examiner la situation au Royaume à la lumière de la propagation du virus à travers le monde, le ministre a souligné que le comité national de pilotage mis sur pied à cet effet surveille de près les développements liés à la maladie “qui reste sous contrôle”.

Ait Taleb a assuré que le comité veille au suivi de la situation que ce soit en termes de détection ou de prise en charge des cas suspects, ou de suivi des deux cas confirmés sur un total de cinquante cas possibles recensés jusqu’à présent.

Le ministère de la santé par le biais de la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies a cumulé une grande expérience en matière de suivi et de surveillance d’épidémies similaires comme le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et Ebola, a fait observer le responsable qui s’attend à ce que le virus perd du terrain avec l’augmentation des températures à l’approche du printemps.

Il a en outre appelé à se conformer aux règles établies par le ministère de la Santé pour la protection des citoyens, et à recourir à la consultation avant d’adopter des comportements comme l’utilisation des masques “qui pourrait être nocif pour la santé”.

Par ailleurs, le ministre a salué l’efficacité des démarches adoptées par l’Institut Pasteur de Casablanca, où sont effectués les tests de laboratoire pour la détection du virus covid-19, notant que les différents hôpitaux du Royaume sont prêts à recevoir des patients en cas de besoin.

Abordant les efforts visant à endiguer le nouveau virus corona, les membres de la commission ont apprécié les efforts déployés par les autorités en vue de lutter contre la maladie, tout en appelant à la création d’une commission gouvernementale unifiée chargée de communiquer avec l’opinion publique en la matière, afin de barrer la route aux rumeurs et aux données non fondées sur les mesures à adopter.

Ils ont en outre appelé à l’adoption à grande échelle des mesures préventives, notamment au niveau des rassemblements et des marchés hebdomadaires, d’autant plus que ceux-ci ont lieu en milieu rural “où il y a peu de campagnes de sensibilisation contre la maladie”.

Le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a pour sa part présenté le plan de veille et de riposte contre le nouveau coronavirus, précisant que 101 signalements de cas de maladie ont été enregistrés au Maroc, dont 57 se sont avérés faux.

Le nombre total de cas confirmés ne dépasse pas deux à l’échelle nationale, sachant que l’un donne des signes d’amélioration et l’autre se trouve dans un étant critique, compte tenu de l’âge avancé de la personne et de sa maladie chronique.

Dans une déclaration, la présidente de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, membre du groupe istiqlalien pour l’unité et de l’égalitarisme, Saida Aït Bou Ali, a indiqué que la réunion organisée à la demande des membres de la commission reflète une volonté d’évaluer et de suivre la situation épidémiologique au Maroc à la lumière de la propagation du virus corona.

Cette rencontre, a-t-il estimé, offre aussi l’opportunité d’éclairer l’opinion publique à ce sujet et de rassurer les citoyens sur la situation actuelle qui “ne suscite pas d’inquiétude”