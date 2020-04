Cent-deux (102) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4.423 le nombre total des cas de contamination, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Les nouveaux cas ont été enregistrés principalement dans les régions de Marrakech-Safi et de Casablanca-Settat, puis le reste des régions, à l’exception des régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Par ailleurs, 1.809 nouveaux cas ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, portant le nombre des cas exclus à 30.418 depuis le début de l’épidémie, a ajouté le responsable.

Un total de 56 nouvelles rémissions ont été enregistrées durant les dernières 24 heures, portant à 984 le nombre total des cas guéris du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-il relevé, notant que le taux de guérison a atteint 22,2%.

Le nombre de décès a été porté à 170 après l’annonce de deux nouveaux décès, a-t-il poursuivi, faisant état d’un taux de mortalité de 3.8%.

Sur les 102 nouveaux cas confirmés, 71 ont été détectés grâce au suivi médical des contacts, a-t-il relevé, notant qu’un total de 8.810 contacts sont toujours placés sous surveillance médicale.