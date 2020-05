Quatre-vingt-treize (93) nouveaux cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures au Maroc, portant à 2.554 le nombre total des rémissions recensées, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.



Deux nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, ce qui porte à 188 le nombre total de décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.



Le taux de létalité (le pourcentage de décès causé par le virus parmi le total de cas confirmés) se situe à 3,1%, a-t-il ajouté. Évoquant le nombre de guérison, El Youbi a souligné qu’un total de 93 nouvelles rémissions ont été enregistrées, portant le nombre des personnes guéries à 2.554, précisant que taux de guérison est en hausse légère pour atteindre ce samedi 42,1%.



Youbi a indique par ailleurs que 153 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 6.063 le nombre total des cas de contamination.



Les nouveaux cas recensés se répartissent, en particulier, entre les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan Al Hoceima, a-t-il relevé, faisant observer que cinq régions du Royaume n’ont pas enregistré de nouveau cas durant les dernières 24H, à savoir Draâ-Tafilalet, l’Oriental, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia Al Hamra, et Dakhla Oued Eddahab.



Concernant la répartition géographique, El Youbi a indiqué que la région de Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés avec un taux de 27%, suivie de Marrakech-Safi (20%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Fès-Meknès et dans une moindre mesure, Drâa-Tafilalet et Rabat-Salé-Kénitra.



Les régions de Laâyoune Sakia Al Hamra et Dakhla Oued Dahhab n’ont aucun cas pris en charge dans les hôpitaux dédiés au Covid-19, a rappelé le responsable.



S’agissant du Covid-19 chez les enfants de moins de 14 ans, le responsable a souligné que sur les 6.063 cas confirmés, 540 enfants ont été infectés, soit un taux de 9%, ajoutant que plus de 93% de ces enfants présentaient des symptômes légers ou ne présentaient aucun symptôme, tandis que les cas qui se trouvaient dans un état de santé critique ne dépassaient pas 1,3%.



Il a aussi rappelé que chez cette catégorie, un seul cas de décès a été enregistré. Il s’agit d’un nouveau-né de 17 mois qui souffrait de plusieurs maladies dont des troubles de croissance et des problèmes au niveau des reins.