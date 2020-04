Le journal britannique en ligne Byline Times a salué “la cohésion et la solidarité du Maroc” durant la pandémie de coronavirus qui envahit le monde entier.

Dans un article intitulé “La cohésion et la solidarité du Maroc est une leçon pour nous tous”, Jonathan Fenton, auteur de l’article, souligne les différents aspects de solidarité manifestés par le peuple marocain en ces moments de crise, avec des témoignages de Marocains sur les différentes actions entreprises par le gouvernement.

“Dans une manifestation de solidarité qui fait chaud au cœur, un grand nombre de Marocains se rassemblent sur leurs toits pour réciter le Coran et prier, un sentiment d’unité au sein de la société en plein confinement”, souligne-t-on.

Bien que l’accent soit mis sur les soins de santé et les dommages économiques inévitables causés par la pandémie de COVID-19, le journal souligne que la solidarité généralisée du Maroc “est un exemple brillant de la manière dont les membres de la société peuvent s’entraider dans une telle période de crise”, notant qu’un ” profond sens de l’hospitalité et un patriotisme salutaire au Maroc ont poussé les gens à s’unir pour combattre ce virus et prendre soin de ceux qui seront touchés”.

“Face à des scènes d’achat frénétique, de stockage de marchandises dans les supermarchés et de non-respect des mesures de distanciation sociale dans les pays occidentaux, le Maroc a montré la force d’une action décisive et du respect collectif, pour minimiser la propagation et les dommages du virus”, souligne l’auteur de l’article.

Le 2 mars, le Maroc a détecté son premier cas de COVID-19. Des dizaines d’autres cas ont ensuite été dépistés.

“Le gouvernement a agi de manière ferme, mais progressive pour limiter la propagation du virus, en commençant par la fermeture de son espace aérien et de ses frontières, puis le confinement”, note l’article qui cite des témoignages de Marocains mettant en exergue les décisions clairvoyantes de SM le Roi et l’adhésion de la population