Au vu de l’actualité plus que préoccupante et de la circulaire publiée par le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc en date du 04 mars 2020 concernant la propagation croissante du Coronavirus (Covid-19), il y a une très forte probabilité que le 35ème MARATHON DES SABLES prévu du 03 au 13 avril 2020 soit interdit.

Par principe de précaution, les organisateurs ont préféré anticiper et prendre leurs responsabilités à un mois du départ initial. Suite à l’annonce faite ce weekend sur le site web du MDS et les réseaux sociaux, ils ont confirmé que cette 35ème édition est reportée à la période du 18 au 28 septembre 2020.

Quelques mots sur le Marathon Des Sables :

250 km dans le Sahara marocain (en 6 étapes), marche ou course en autonomie alimentaire, des bivouacs sous les étoiles, des rencontres inoubliables, du dépassement de soi, des paysages merveilleux, des sourires, des rires et des larmes (de douleur et de fierté)… Et l’immense joie de vivre cette aventure…