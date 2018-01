Infomédiaire Afrique – La Côte d’Ivoire a enfin sa Caisse des Dépôts et Consignations, la CDC-CI.

Annoncée depuis mars 2016, la nouvelle structure a obtenu l’aval du gouvernement ce 10 janvier, rapporte la presse locale.

‘‘Cette institution offrira à notre économie de réelles capacités de projection sur une longue période des financements mobilisables, avec une faculté de rentabilité différée et des primes de risques plus faibles. Elle permettra de pallier le faible niveau de crédits à long terme et de mobiliser les ressources nécessaires au développement économique’’, a expliqué le ministre Bruno Koné, porte-parole du gouvernement.

Pour les autorités, la CDC-CI contribuera ‘‘à la solvabilité des projets en Partenariat Public Privé (PPP) ainsi que celle des Toutes Petites Entreprises (TPE) et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), à promouvoir la finance verte et à prioriser les projets prenant en compte la transition énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre’’.

Pour la mise en place de la CDC-CI, des missions avaient été conduites au Canada, en France et au Maroc afin de s’inspirer des modèles de ces pays.

