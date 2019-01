Infomédiaire Afrique – Plus de 3,4 millions de touristes ont visité la Côte d’Ivoire au cours de l’année 2018, apprend-on vendredi de source officielle.

« En 2017, le pays avait atteint 3.475.263 touristes contre 3.083.246 en 2016, soit une hausse de 12,7% du nombre de visiteurs », a indiqué le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, ajoutant que « le pays a enregistré 3,4 millions de touristes en 2018 ».

« Il s’agit de capter les grands évènements pour les domicilier dans notre pays. Il est important d’y travailler et d’y veiller. Nos hôtels en ont besoin ainsi que le pays », a-t-il encore dit.

Un rapport, dénommé « Hospitality Report Côte d’Ivoire 2018 » et destiné au secteur du tourisme, relève une embellie dans le secteur touristique ivoirien à travers sa participation au produit intérieur brut (BIT) à hauteur de 5,89% en 2018 contre 5,52% il y a deux ans.

Les investissements réalisés dans le secteur du tourisme en 2017 s’élèvent à 159,261 milliards de francs CFA, a ajouté le rapport réalisé par « Jumia Travel ».

Le rapport souligne aussi que le pays a accru sa capacité d’accueil à 2531 réceptifs hôteliers en 2017 contre 2041 établissements en 2016, pour un taux d’occupation moyen de 54,55%.

Le district d’Abidjan et la région des Grands ponts, au Sud, dispose du plus grand nombre de réceptifs hôteliers avec 1220 établissements, suivis de la localité de San Pedro (Sud-Ouest), principale porte de sortie du cacao ivoirien, avec 367 hôtels. En 2017, le secteur du tourisme a généré 8 000 emplois dans le pays, selon le rapport, précisant que la localité lagunaire d’Assinie est l’une des destinations les plus demandées, avec un coût moyen de nuitée de 80.200 francs CFA, le plus élevé du pays, signale-t-il. Le prix moyen le plus bas revient à Daloa avec 12.600 en moyenne.

Un taux de 64% des réservations sont effectuées par des touristes dont l’âge est compris entre 25 et 44 ans.

Rédaction Infomédiaire