Le gouvernement poursuit la mise en place des différentes dispositions visant à élargir la couverture médicale, a indiqué, lundi, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Intervenant à la Chambre des représentants, El Otmani a relevé que ces dispositions se traduisent par le lancement effectif du chantier de l’élargissement de la couverture médicale en vue d’englober les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, par le biais de l’adoption de la Loi n° 99-15 instituant ce régime et la promulgation des décrets d’application nécessaires, soulignant que le nombre total des bénéficiaires ciblés par cette couverture s’élève à 11 millions de personnes.

Il s’agit également de la généralisation du Régime d’assistance médicale (RAMED), a-t-il dit, ajoutant qu’une enveloppe budgétaire de 1,6 milliard de dirhams au titre de 2019 a été allouée à cette fin.