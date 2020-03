Le Coronavirus, qui a fait des milliers de morts dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux :

– Les plateformes téléphoniques 3030, 1548 et 1020 ont été lancée afin de donner des conseils et des réponses à toutes les questions des citoyens, de recevoir leurs réclamations liées au covid-19 et à l’augmentation des prix : FAUX

– L’artiste marocain Marcel Botbol est mort du nouveau Coronavirus (Covid-19) : FAUX

– Les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir du coronavirus que les femmes : FAUX