Le secteur de la Relation Client étant un des secteurs clés de l’économie nationale, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et l’Association marocaine de la relation client (AMRC) ont décidé de travailler en collaboration rapprochée pour accompagner sans délai la mise en télétravail de milliers de collaborateurs du secteur de la Relation Client.

Dans un communiqué commun publié samedi, la CNDP et l’AMRC, indiquent qu’ils contribueront à la mobilisation nationale pour la gestion de l’état d’urgence sanitaire et veilleront à ce que son processus de conformité à la loi 09-08 soit traité de façon immédiate.

“Cette période d’état d’urgence sanitaire nous impose de contribuer à la meilleure gestion possible du risque sanitaire, de veiller à maintenir et à garantir l’activité économique et de garantir la prise en compte des directives des autorités et du cadre de droit”, précise le communiqué des deux entités, ajoutant que “la rapidité des actions à mener, au service des citoyennes et citoyens, nécessite une circulation importante de leurs données à caractère personnel. Cette circulation importante requiert célérité et protection”.

Par ailleurs, la CNDP publiera, dans les heures qui viennent, des éléments de délibération pour accompagner le secteur de la relation client et lui permettre de gérer le risque sanitaire en restant conforme au respect des données à caractère personnel, selon les dispositions du cadre juridique national et international, relève la même source, notant que cela rassurera les citoyens, les collaborateurs, les clients et les donneurs d’ordre nationaux et internationaux.

Un accompagnement téléphonique des responsables de traitement, ainsi que par le biais des outils de connexion à distance, sera opéré, en vue d’une élaboration optimisée des dossiers de notification, fait savoir le communiqué, soulignant que la Commission statuera, de façon quotidienne, sur les notifications réceptionnées.