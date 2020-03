6 nouveau cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistré au Maroc ce dimanche à 20h30, portant à 115 le nombre total des cas confirmés dans le Royaume, annonce le ministère de la Santé.

Ces nouveau cas a été confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc et au Centre national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l’Institut d’hygiène de Rabat, indique le ministère, ajoutant que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 512. Par ailleurs, le ministère a annoncé la guérison de trois personnes, alors quatre décès ont été enregistrés à cause du coronavirus.

Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme