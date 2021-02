La transformation des métiers, la digitalisation des pratiques et de la relation client, la numérisation des processus, sont autant d’enjeux qui impactent profondément le Crédit du Maroc et son écosystème. Ces grandes mutations obligent à reconsidérer la relation client et à la réinventer au profit d’une approche orientée qualité de service.

Fort de ses choix stratégiques, inscrits dans le plan à moyen terme Tajdid2022, le Crédit du Maroc prépare l’avenir avec une ambition très forte, celle de faire de la banque un acteur financier innovant, un partenaire durable pour ses clients et un allié socialement responsable. Cette ambition est également portée par sa raison d’être « agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société » afin de donner du sens à chacune de ses actions au quotidien.

En ligne avec les orientations stratégiques de Tajdid2022, le projet de refonte du système d’information du Crédit du Maroc permettra de mettre les processus métiers, les fonctionnalités et services pour le compte de ses clients aux meilleurs standards du marché, de faciliter les transformations futures, notamment digitales, d’améliorer le ‘time to market’ et d’assurer la fiabilité des opérations de la demande du client jusqu’à son exécution.

Bernard Muselet, Président du Directoire du Crédit du Maroc, a déclaré : « Le secteur bancaire vit de profondes mutations, nos clients sont devenus de plus en plus exigeants et leur façon de voir la banque et ses services a changé, leur conception de la relation avec leur banque a également évolué.

Même si le concept de transformation de l’entreprise est perpétuel, il est néanmoins marqué par de profondes accélérations. Le projet de refonte de notre système d’information en est une aujourd’hui. Il représente une véritable fondation de notre plan stratégique Tajdid2022.

Grâce à ce nouveau système d’information plus robuste, plus agile et plus évolutif, nous allons être en mesure de faire des nouvelles technologies un catalyseur pour une innovation au service de l’amélioration des parcours clients. »

Un projet sacralisé malgré la crise pour construire le visage du Crédit du Maroc de demain

Le Crédit du Maroc s’est mobilisé depuis le début de la crise sanitaire et continue, malgré ce contexte difficile d’engager sa transformation dans le cadre de Tajdid2022. La banque a fait preuve d’une grande résilience, matérialisée par la sacralisation des grands projets de transformation. C’est ainsi que le projet de refonte du système d’information a été priorisé et son lancement assuré.

Ce projet de transformation nécessitera un budget global d’investissement de plus de 230 millions de dirhams Il permettra in fine d’offrir une expérience client améliorée, fluide et innovante et mobilisera une équipe pluridisciplinaire de plus de 120 personnes.

Temenos, qui accompagnera le Crédit du Maroc dans cette belle aventure de transformation, est un leader mondial des logiciels bancaires, avec plus de 3 000 clients bancaires dans le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques. La société dispose d’une grande expérience dans la région, avec plus de 10 ans d’investissements au Maroc.

Alexa Guenoun, Chief Operating Officer (COO) de Temenos, a déclaré : « Temenos est fier de s’associer au Crédit du Maroc sur ce projet de transformation passionnant. Temenos a une solide expérience avec les banques de la région, y compris plus de 10 ans d’investissement sur le marché marocain. Fort de cette expérience et de ces investissements, nous sommes en mesure d’accompagner le Crédit du Maroc avec une équipe francophone expérimentée qui a une compréhension approfondie des exigences bancaires locales. Le Crédit du Maroc a une orientation claire et, à travers cette collaboration avec Temenos, la banque sera prête à stimuler l’innovation sur le marché et à améliorer ses services pour les particuliers et les entreprises au Maroc. »