Près de 70 jeunes startupers, suivis par l’incubateur “Bidaya”, ont bénéficié d’une formation à distance sur les dispositifs de financement des très petites entreprises (TPE), organisé récemment par la Fondation Crédit du Maroc.

S’inscrivant dans le cadre de son partenariat avec “Bidaya”, cette initiative constitue une réelle opportunité pour ces jeunes entrepreneurs de découvrir les possibilités de financement qui s’offrent à eux et de bénéficier de l’expertise, du conseil et de l’accompagnement des équipes du Crédit du Maroc, indique mardi la Fondation dans un communiqué.

Les jeunes entrepreneurs qui ont pris part à ce webinaire et ont pu recevoir toute l’information et les précisions nécessaires pour bien choisir leur financement, préparer leurs dossiers, et identifier les avantages et les inconvénients de chaque solution concernant leurs activités, note la Fondation.

Fort du retour positif et du vif intérêt exprimés par les bénéficiaires de cette formation, cette première édition ne sera pas la dernière et d’autres sessions seront organisées sur d’autres thématiques, fait savoir la même source.

Cette formation a été réalisée grâce au dispositif de mécénat de compétences mis en place par le Crédit du Maroc. “Une véritable expérience humaine” qui donne l’opportunité aux équipes de la banque de transmettre leur savoir et d’avoir un impact positif sur les autres, souligne la Fondation.

Et de noter que Crédit du Maroc, à travers sa Fondation, œuvre au quotidien à encourager l’entrepreneuriat, l’innovation et l’incubation de jeunes talents dans le monde économique, et à accompagner les jeunes entrepreneurs dans le monde professionnel.

La Fondation contribue, à travers divers partenariats noués avec des acteurs locaux, à la sensibilisation et à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, afin de développer leur esprit entrepreneurial et leur engagement au service de la société.