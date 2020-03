Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé qu’il adoptera en matière de report des échéances des crédits Habitat et à la consommation la même démarche que pour les crédits à l’agriculture.

Dans un communiqué, le groupe bancaire a indiqué le report automatique des échéances de mars, avril, mai et juin, sans frais additionnels ni pénalités pour les populations vulnérables (Fogarim, petits agriculteurs, petits artisans et commerçants…).

Dans le cas où l’échéance de mars a déjà été perçue, elle pourra être extournée à la demande, ajoute le communiqué.

Pour les populations moins vulnérables (salariés bénéficiant de la CNSS, professions impactées par la crise, etc …), un report à la demande est possible à travers les canaux disponibles et ce, par l’application mobile, par courrier ou directement à l’agence, ajoute la même source.

Dimanche, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) a annoncé l’opérationnalisation dès lundi 30 mars des mesures prises par les banques dans le cadre du Comité de Veille Économique (CVE) pour le soutien et l’appui aux ménages et aux entreprises directement touchés par les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)