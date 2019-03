Le conseil de gouvernement, réuni ce jeudi, a adopté le projet de décret sur la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI). Ce décret vise à encourager l’investissement et à soutenir les entreprises, en application des instructions du Roi Mohammed VI sur la nécessité d’une réforme rapide de ces centres.

Ce décret définit l’autorité gouvernementale de tutelle et les représentants régionaux des instances gouvernementales membres des conseils d’administration des CRI, confie la réalisation des audits annuels de ces centres à des cabinets spécialisés, tout en fixant les objectifs prioritaires et les indicateurs y afférents, et définit la liste des autorités gouvernementales formant la commission ministérielle chargée de conduire la réforme de ces centres, son fonctionnement et son secrétariat.