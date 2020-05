Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, la Fondation Attijariwafa bank organise une série de conférences digitales pour décrypter ses multiples impacts sur notre pays. Diffusée à partir de ce jeudi 30 avril 2020 sur Youtube, la deuxième rencontre a traité du thème : ‘‘Covid-19 : cap sur un nouvel élan de solidarité économique’’ et réuni, virtuellement, Soraya Kettani, Fondatrice de FOMAGOV, Abdelghani Youmni, Economiste et Enseignant-chercheur, et El Mehdi Fakir, Analyste de risques.

Sous la modération de Hanane Harrath, Journaliste, cette conférence a permis, tout d’abord, d’analyser la panoplie de mesures annoncées dès le déclenchement de la crise, en faveur des entreprises en difficulté et des ménages en situation précaire. Grâce à un élan de solidarité nationale sans précédent et à la mobilisation des compétences de divers horizons, ces mesures ont pu être déployées rapidement, contribuant ainsi à la résilience économique du Maroc et à l’atténuation de l’impact de la crise sur les catégories sociales les plus touchées.

Les intervenants ont, par la suite, rappelé les leviers institutionnels, économiques et humains qui ont été mobilisés afin de garantir l’efficacité de ce dispositif de soutien. Ils ont également insisté sur le rôle central des banques qui figurent au cœur du dispositif de mise en œuvre de soutien en faveur des PME/TPE et des ménages, et qui sont appelées à jouer un rôle moteur dans la dynamique de relance de l’économie, avant même la sortie de crise.

A cet effet, les panélistes ont formulé plusieurs recommandations importantes, notamment, la nécessité de mettre sur pied sans attendre un plan de relance et d’inscrire la gestion des risques parmi les axes prioritaires du futur modèle de développement. À travers ce nouveau format de conférence-débat, la Fondation Attijariwafa bank démontre, une fois de plus, sa volonté de promouvoir un débat constructif, autour de thématiques socioéconomiques qui concernent l’avenir de notre pays.

Pour visionner l’intégralité de la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=bgXGEkFEmxU&t=2s