Les investissements programmés au titre de l’année 2020 ne seront pas totalement réalisés pour 67% des entreprises, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ainsi, 29% des entreprises prévoient un report, 17% une annulation et 21% une réduction, précise le HCP dans une note sur la reprise des activités des entreprises suite à la levée du confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Par catégorie d’entreprises, cette proportion atteint 71% chez les très petites entreprises (TPE), 60% parmi les petites et moyennes entreprises (PME) et 50% chez les grandes entreprises (GE), relève la même source, notant que par branche d’activité, la proportion des entreprises déclarant surseoir ou réduire leurs investissements s’élève à 83% dans les industries électriques et électroniques ainsi que dans l’hébergement et restauration, 75% dans le transport et entreposage et 68% pour la construction.