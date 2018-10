Infomédiaire Maroc – L’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger et l’Association du peuple de la province de Sichuan pour l’amitié avec l’étranger, ont choisi le Maroc pour accueillir la deuxième édition de l’événement « Rencontre et Dialogue des Villes Historiques et Culturelles Sino-étrangères », dont les travaux auront lieu les 24 et 25 Octobre à la salle Bahnini à Rabat. En parallèle, d’autres manifestations inhérentes à l’événement auront lieu les 23 et 26 Octobre au Morocco Mall de Casablanca. Ces rencontres comprendront une série d’activités centrées autour des échanges culturels entre les deux pays.

La première édition de l’événement Rencontre et Dialogue des Villes Historiques et Culturelles Sino-étrangères, s’est déroulée en Allemagne.

Pour cette édition, le Maroc a été choisi en raison des nombreux liens d’amitié unissant les deux pays. Ces liens seront mis en lumière via diverses activités parmi lesquelles une exposition photo autour de la région du Sichuan ainsi qu’une présentation de costumes tibétains. Des références culturelles communes pourront également être découvertes par le grand public grâce au spectacle « Sichuan en joie » qui offrira un florilège de musiques et danses traditionnelles de la région, en parallèle avec un spectacle de musique berbère qui présente de grandes similitudes avec la musique tibétaine.

En outre, un important panel d’experts chinois et marocains se réunira pour débattre autour de la protection des villes historiques en Chine et au Maroc, sans oublier une conférence qui s’annonce passionnante sur l’histoire de la culture et l’art du thé, son commerce et son impact sur les relations séculaires entre les deux pays.

Le tout agrémenté de dégustations et présentations de l’art du thé (Sichuan et Maroc).

Rédaction Infomédiaire