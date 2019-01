Infomédiaire Maroc – Le ministère de la Culture et de la Communication s’est attelé au renforcement des infrastructures, l’équipement et l’élargissement du réseau des Conservatoires de musique et d’art chorégraphique dans les différentes régions du Royaume, dans le cadre de l’intérêt qu’il porte à ce secteur.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir procédé au lancement de nouveaux conservatoires de musique au titre de la présente année scolaire dans les villes de Khénifra, Kelaa des Sraghna et Khouribga, faisant également état de l’entretien et la réhabilitation des bâtiments de plusieurs établissements à Marrakech, Béni-Mellal, Safi et Sidi Kacem, outre le conservatoire Moulay Rachid de Rabat. Le ministère a adopté un nouveau mécanisme portant sur l’inscription en ligne, qui a bénéficié à un grand nombre de citoyens et contribué efficacement à la modernisation des moyens de communication et l’amélioration de la qualité des services rendus par les conservatoires lors des opérations d’inscription et de réinscription, note le communiqué.

Et d’ajouter que le ministère est déterminé à poursuivre la promotion des conservatoires de musique et de leur personnel, dont les professeurs, les cadres et le personnel administratif, faisant savoir que cinq nouveaux conservatoires verront le jour au titre de la prochaine année scolaire.

Rédaction Infomédiaire