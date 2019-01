Infomédiaire Maroc – Un projet de plateforme digitale dédié à la protection de la vie privée numérique des enfants et des adolescents a été présenté, ce lundi à Fès.

Développé avec le soutien de l’agence allemande de coopération « GIZ », ce projet a été présenté à l’occasion de la journée internationale du Data Privacy Day (DP-Day) célébrée à Fès sous le thème « Protection de la vie privée numérique : enjeux et perspectives ».

« L’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale (…) Elle ne doit pas porter atteinte à l’identité, aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de l’Homme de même qu’elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens », a souligné le chef du département des systèmes d’information au sein de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), Rachid Haddouchane.

Haddouchane s’est attardé sur les nouveaux risques liés à la vie numérique chez les enfants et les adolescents dont l’influence sur la qualité des relations sociales, familiales et sur les résultats scolaires, le cyber-harcèlement (insultes, menaces, chantages à la webcam), la consommation excessive des réseaux sociaux et jeux-vidéos, les dépenses d’argent involontaires dans des jeux et l’incitation à jouer à des jeux dangereux, ou à la réalisation de défis et challenges périlleux. Il a cité également l’exposition à des images choquantes (pornographie, violence, comportements dangereux…), la divulgation d’informations personnelles et leur persistance et les tentatives d’escroquerie, usurpation d’identité et piratage de comptes.

Se référant à une enquête de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), le même responsable a fait part de 56% d’utilisation d’internet parmi les enfants âgés de moins de 15 ans, de 15,6% de parents recourant aux outils spécialisés de contrôle, de 28% d’autres disposant de compétences nécessaires pour orienter l’usage d’Internet par leurs enfants. Selon la même source, 41% des parents pensent que leurs enfants doivent être éduqués à l’usage d’Internet à l’école.

Neuf enfants internautes sur 10 accèdent aux réseaux sociaux (5-14 ans 95,8% et 15-24 ans 98,4%) et autant pour les 25-39 ans (95,3%), a-t-il poursuivi, relevant que les réseaux sociaux sont visités tous les jours par 90,6% des jeunes âgés de 20 à 24 ans.

Cette plateforme digitale « Ecole virtuelle » tend à sensibiliser les enfants et les adolescents sur la vie privée, à créer un portail de référence en la matière (guides, bonnes pratiques, ressources pédagogique), à faire participer les enfants et les adolescents en contribuant au contenu, à encourager la R&D dans ce domaine et mettre à disposition de la société civile ainsi que tous les acteurs concernés des outils permettant de mieux cibler et sensibiliser les jeunes dans leurs activités.

La CNDP a été créée par la loi n° 09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Elle est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux de l’Homme.

Elle œuvre à l’instauration de la transparence dans l’utilisation des données personnelles par les organismes publics et privés et à garantir l’équilibre entre la vie privée des individus et le besoin des organismes d’utiliser les données personnelles dans leurs activités. Afin d’assumer ce rôle, la CNDP se charge, entre autres, d’assurer la veille juridique et technologique en vue d’étudier et d’analyser les tendances et les mutations technologiques, juridiques et sociétales pouvant affecter la protection des données personnelles au Maroc.

