Infomediaire Maroc – L’Institut Supérieur de la Magistrature de Rabat et le Conseil de l’Europe, dans le cadre du projet CyberSud, organise du 2 au 5 octobre 2018, une formation avancée en matière de cybercriminalité et de preuve électronique à destination des dix magistrats marocains, en provenance de plusieurs régions, plus précisément la région Rabat-Salé-Kenitra, la région Fès- Meknès et ainsi des magistrats de la direction des Affaires Pénales et des Grâces. La formation a lieu à l’Institut Supérieur de la magistrature à Rabat.

Cette formation est organisée à la suite de la formation initiale du 14 au 17 mai 2018 dont 21 magistrats ont été présents. L’objet est de créer un groupe de magistrats formateurs marocains en matière de cybercriminalité qui pourront dispenser cette même formation à d’autres magistrats afin de créer un socle de magistrats référents dans différentes juridictions du Maroc.

Le projet joint de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, CyberSud, sur la coopération en matière de cybercriminalité dans les pays du voisinage sud, a parmi ses objectifs de renforcer les capacités des magistrats dans le traitement des affaires de cybercriminalité ou impliquant la preuve électronique.

Un autre objectif spécifique du projet est de renforcer la législation et les capacités institutionnelles des autorités compétents, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieure, le Ministère des Affaires Étrangères et la police judiciaire, en matière de cybercriminalité et de preuve électronique dans la région du Voisinage Sud, conformément aux exigences relatives aux droits de l’homme et à l’état de droit.

Les premiers pays prioritaires sont l’Algérie, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie. Le projet a une durée de trois ans, un budget approximatif de 36 millions de dirhams et est mis en œuvre par le Conseil de l’Europe.

