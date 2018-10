Infomédiaire Maroc – Fort de sa dynamique de développement à l’international, Orange Cyberdefense vient d’annoncer son implantation au Maroc, lors des Assises de l’Ausim 2018 qui s’ouvrent à Marrakech. Basée à Casablanca, la nouvelle structure d’Orange Cyberdefense ambitionne de recruter les meilleurs profils localement, et pourra s’appuyer sur les centres d’expertise du N°1 français de la cybersécurité. L’objectif est de disposer au Maroc d’une cinquantaine de spécialistes d’ici 2020.

Afin d’accélérer son développement, ce Hub sera fortement engagé dans une démarche de formation et d’accompagnement des jeunes recrues via des partenariats avec de Grandes écoles pour participer à la formation des ingénieurs en Cybersécurité de demain.

Les offres et propositions de valeur seront les mêmes que celles déjà proposées en France, sur l’ensemble des activités. Elles vont du Conseil et des tests de pénétration (Pentests), à l’installation de moyens de protection, mais également aux services de surveillance avec un CyberSoc et un Centre de réaction et d’alerte aux attaques informatiques (CERT, Computer Emergency Response Team).

Les experts installés au Maroc disposeront de l’ensemble du savoir-faire, des méthodologies et du partage d’expériences dont dispose Orange Cyberdefense, et travailleront en étroite collaboration avec les équipes d’Orange au Maroc.

La cybersécurité est une activité stratégique pour le Groupe Orange. Présent dans vingt pays en Afrique et au Moyen-Orient, l’enjeu d’Orange Cyberdefense est de devenir le référent du marché en cybersécurité. Cette nouvelle structure va permettre de se positionner sur le marché marocain et de faire d’Orange Cyberdefense Maroc le pivot central pour répondre aux besoins des entreprises des pays d’Afrique francophone où le Groupe Orange est déjà présent. Notre objectif est de construire le leader de la Cybersécurité en Afrique francophone , indique Michel Van Den Berghe, Directeur Général d’Orange Cyberdefense.

Orange intègre cette orientation au Maroc dans un contexte où les sociétés marocaines s’engagent fortement dans la numérisation de leurs activités et déploient leurs systèmes d’information, avec des réglementations nationales et internationales qui exigent un renforcement des dispositifs de protection des informations stratégiques, la cybersécurité devient un enjeu majeur pour les entreprises et les administrations. Dans la cybersécurité, l’Afrique devrait d’ailleurs passer de 1,33 milliard de dollars (MM$) en 2017 à 2,32 MM$ en 2020.

Rappelons qu’Orange Cyberdefense regroupe, depuis 2016, l’ensemble des activités de cybersécurité d’Orange dédiées aux professionnels : entreprises, administrations, collectivités locales. L’entreprise accompagne les organisations publiques et privées dans la conception de leurs stratégies de cybersécurité, leur mise en oeuvre et leur gestion opérationnelle. Avec un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2017 et une croissance annuelle de plus de 20%, elle est leader de la cybersécurité en France et l’un des principaux acteurs européens du marché. Son effectif est de plus de 1 300 collaborateurs répartis dans les plus grandes villes de France et à l’international.

Source : (Boursier France)