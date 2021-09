Dacia, leader du marché marocain, vient de dévoiler sa troisième génération de véhicules automobile fabriqué au Maroc, notamment les nouvelles Sandero Streetway et Sandero Stepway, dans un communiqué, dont la rédaction a reçu copie ce 8 septembre 2021.

Fabriqué à l’usine de SOMACA, ce sont des modèles complètement revisités, au design réinventé et modernisé, qui marquent le début d’une nouvelle ère, dans l’histoire de la marque. Avec les nouvelles Sandero Streetway et Sandero Stepway, Dacia amorce ainsi le renouvellement de sa gamme au Maroc et concrétise l’évolution de son image, nouveau logo, nouvel emblème, nouvelles couleurs, nouveau territoire, mais sans renier ses origines. Depuis son lancement, Dacia ne cesse de casser les codes, et se dévoile sous un nouveau jour, toujours plus affirmée, contemporaine et authentique. Un nouveau chapitre dans la saga Dacia.

Modèle emblématique et véritable best-seller, Dacia Sandero est « la citadine préférée des Marocains » dans un marché extrêmement concurrentiel. « Depuis son lancement industriel et commercial en 2009, les marocains ont été conquis par son design extérieur et son rapport prix et prestation imbattable, faisant de Dacia Sandero l’un des plus beaux succès automobiles de ces 10 dernières années au Maroc. Le lien qui existe entre les Marocains et la marque Dacia est particulièrement fort puisque Sandero est un produit fabriqué dans les usines de la SOMACA et de Tanger, mettant en avant le savoir-faire « Made In Morocco », souligne l’entreprise dans sa note.