Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, à la suite du décès de l’ex-Président George H.W Bush.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une grande peine la triste nouvelle de la disparition de l’ex-président américain George H.W Bush.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au Président Trump, en son nom et en celui du peuple marocain, et à travers lui à la famille du défunt et au peuple américain ami, les vives condoléances et les sincères sentiments de compassion, implorant le Très Haut de leur accorder patience et réconfort.

Le Roi, tout en rendant hommage aux qualités d’homme d’Etat chevronné de l’ex-président américain qui a consacré sa vie avec dévouement au service des intérêts supérieurs de son peuple, se félicite des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle qui existaient entre le défunt président et feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, lesquels liens ayant contribué au renforcement des relations d’amitié séculaire et du partenariat stratégique entre les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc.

« Tout en partageant votre douleur et celle du peuple américain à la suite de cette perte cruelle, je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression sincère de ma compassion et l’assurance de ma considération », conclut le message.

