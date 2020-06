La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des Établissements et Entreprises Publics (EEP) a atteint 40,93 jours à fin mai 2020, indique mardi le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA).

Au niveau global, la tendance positive constatée depuis décembre 2018 se confirme, avec une moyenne 40,93 jours à fin mai dernier, contre 41,7 jours en avril 2020, 42,6 jours en mars 2020, 43,03 jours en février 2020, 41,6 jours en janvier 2020 et 42 jours à fin décembre 2019, précise le ministère. Cette tendance positive résume l’implication effective des EEP et les actions d’amélioration entamées par certains d’entre eux en vue de réduire leurs délais de paiement ainsi que les efforts déployés par les pouvoirs publics dont récemment ceux entrepris pour faire face aux impacts économiques et sociaux de la pandémie Covid-19 et ceux s’inscrivant dans le cadre d’un plan de relance post-Covid des différents secteurs économiques en vue de dynamiser l’économie nationale, souligne la même source.

Cette publication, disponible au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement (ODP) sur le portail du ministère, marque le début effectif d’une publication mensuelle sachant que le MEFRA s’est inscrit dans une démarche progressive en publiant le 31 octobre 2019, le 31 décembre 2019 et le 28 février 2020 les délais de paiement déclarés par les EEP, concernant, respectivement, les mois de juin, de septembre et de décembre 2019 et en publiant simultanément le 10 juin 2020, les délais des mois de janvier, février, mars et avril 2020 pour des considérations relatives à la situation particulière marquée par la crise sanitaire du Covid-19. Les délais sont consultables à l’aide du moteur de recherche disponible sur le site de l’ODP.