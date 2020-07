Crédit du Maroc s’est engagé, depuis 2015, dans la lignée de la politique du Groupe Crédit Agricole S.A., à défendre et à promouvoir les principes universels de responsabilité sociétale et de développement durable.

Depuis, la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise fait partie intégrante de la gouvernance de la banque et s’inscrit au cœur de sa stratégie. Cet engagement fort a été récompensé en 2018 par l’obtention du Label RSE de la CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc).

Une consécration qui vient confirmer l’engagement du Crédit du Maroc pour une croissance durable. C’est dans cette suite logique que le Crédit du Maroc intègre aujourd’hui le Global Compact, la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable.

Cette initiative vise à inciter les entreprises et organisations à s’engager et promouvoir dix principes relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.