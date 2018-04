Infomediaire Maroc – BMCE Bank of Africa vient de lancer un Think Tank Digital. Cette démarche novatrice dans le secteur bancaire marocain a été pensée comme un projet majeur du programme de transformation digitale de la banque visant à proposer de nouvelles initiatives, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux outils, produits et services… Elle vise également à instaurer des dispositifs permettant d’instruire les difficultés au quotidien pour lesquelles une approche digitale peut être disruptive et efficiente ; devenant ainsi un vecteur de transformation culturelle et opérationnelle de la Banque ; le tout dans le but d’offrir au client une meilleure expérience bancaire.

A noter que 13 Collaborateurs de la banque ont été sélectionnés pour former ce think tank digital.

Rédaction Infomediaire.