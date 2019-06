Le président de la République dominicaine, Danilo Medina, a reçu, mardi au palais présidentiel à Saint-Domingue, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, qui lui a transmis un message verbal du Roi Mohammed VI. Dans ce message verbal, le Roi a réaffirmé la volonté du Royaume de consolider ses relations bilatérales avec la République dominicaine et de hisser le niveau du partenariat entre les deux pays amis, a déclaré Bourita à l’issue de cette audience, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc en République dominicaine, Zakaria El Goumiri.

Cette volonté, a poursuivi le ministre, s’inscrit également dans un contexte particulier marqué par la célébration en 2020 du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, indiquant que cet anniversaire offre l’occasion de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales et à la diversification de leur partenariat à tous les niveaux. Dans ce contexte, Bourita a ajouté que la rencontre a servi, en outre, d’opportunité pour remercier la République dominicaine pour sa position constructive concernant la cause nationale.

A cet effet, Bourita a salué l’action soutenue et constructive de la République dominicaine au sein des Nations-Unies en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, ainsi que ses contributions importantes en matière de promotion du dialogue, de l’entente et de la recherche de solutions pacifiques. Au sujet de la question du Sahara, la République dominicaine a réaffirmé, dans le communiqué final sanctionnant cette visite, son respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume du Maroc, et exprimé son appui aux efforts du Maroc en vue de parvenir à une solution politique à même de mettre fin à ce conflit régional.

La république dominicaine considère l’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme une base réaliste et crédible en vue d’une solution négociée entre les parties, ajoute le communiqué final.