Infomédiaire Maroc – Lors d’une réunion houleuse avec son homologue hollandais, Steve Block, Nasser Bourita a réitéré le rejet catégorique des propos, des actions et des interférences des Pays Bas au sujet des événements dans le Rif.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a remis, à cet égard, une lettre de réponse relative au rapport de Steve Block adressé au parlement néerlandais.

A cet egard, Bourita a souligné que cet acte ne saurait être accepté par le Royaume du Maroc, et qu’il constitue une prise de position négative flagrante à l’endroit du Royaume et qu il comporte des contrevérités certaines, des termes inadaptés, des appréciations erronées des faits et des réflexions inappropriées.

Bourita a dénoncé la singularité de cette démarche, aussi bien dans la forme que dans le contenu, martelant qu’elle tranche nettement avec les règles de respect mutuel entre Etats souverains et va à l’encontre de l’esprit de coopération entre deux pays dans plusieurs domaines.

Le Ministre a réaffirmé, si besoin est, que le Maroc n’a de leçon à recevoir de personne et que le Royaume a su imprégner et donner une force à ses institutions, lesquelles constituent le socle et les garantes de sa stabilité.

IM