La médaille de l’Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) a été décernée, mardi à Benguérir, au ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et Président de la Fondation pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux changements climatiques (AAA), à Aziz Akhannouch. Cette distinction a eu lieu lors de la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative africaine d’adaptation aux changements climatiques, tenue sous le thème « La sécurité alimentaire face au changement climatique » à l’Université Mohammed VI Polytechnique (l’UM6P) de Benguérir. Ce très prestigieux Prix a été remis au ministre, par le Professeur Rattan Lal, éminent professeur à Ohio State University, lauréat du Prix Nobel et membre honoraire de la Fondation AAA, pour son action en faveur du développement agricole durable et pour la promotion de l’Initiative de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au changement climatique (AAA).