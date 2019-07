Le Golfe de Dakhla, l’un des sites naturels et touristiques les plus emblématiques de la région de Dakhla-Oued Eddahab, vient d’intégrer officiellement le Club »Les plus belles baies du Monde ».

Cette annonce a été faite, mercredi, dans une lettre adressée par le président du Club des »Plus belles baies du Monde », M. Michel Bujol au président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja dans laquelle il a été mentionné que le Golfe de Dakhla vient d’intégrer ce Club après que la candidature de ce site a été retenue à l’unanimité des membres.

Dans ce message, M. Bujol a dit sa joie et sa fierté d’annoncer que le golfe de Dakhla figure désormais parmi les membres du Club »les Plus belles baies du Monde », notant qu’après le règlement des frais d’adhésion, le golfe de Dakhla bénéficiera de son statut de membre à part entière, et se voit doter du droit de vote, de participation aux activités du Club, de l’utilisation de son slogan, outre l’organisation du Congrès de 2020.

Et de poursuivre qu’il sera, en outre, procédé à l’envoi des documents nécessaires pour inscrire le golfe de Dakhla au prochain congrès du Club qui se tiendra du 16 au 20 octobre prochain à la baie de Toyama (Japon), faisant observer que lors de la prochaine assemblée générale du Club, prévue le 18 octobre prochain, un accent particulier sera mis sur le golfe de Dakhla en tant que nouveau membre dudit Club.

La candidature du golfe de Dakhla a été retenue après que les membres du bureau exécutif du Club »les plus belles baies du Monde » ont reçu un rapport élaboré par une délégation relevant du Club ayant effectué fin juin dernier une visite de prospection à la ville de Dakhla et ses zones limitrophes pour s’enquérir des potentialités et des atouts naturels et écologiques dont regorge ce site.

Lors de cette visite, rappelle-t-on, les membres du Club ont tenu des rencontres de travail avec le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, et le président du Conseil Régional du Tourisme (CRT), l’occasion de prendre connaissance de l’appui remarquable exprimé par les autorités locales et les différents acteurs concernant la candidature du Golfe de Dakhla pour intégrer ledit Club.

Ainsi, la baie de Dakhla, classée depuis quelque années « zone protégée » dans le cadre de la Convention RAMSAR relative aux zones humides, vient d’intégrer officiellement le club »les plus belles baies du monde », qui a été créé en 1997 et compte 27 pays et 40 baies à travers le monde, dont la baie d’Agadir et celle d’Al Hoceïma.

A travers cette adhésion, l’objectif est de consolider les efforts visant à faire connaître la région en général et son golfe attrayant en particulier, et de promouvoir les potentialités naturelles et écologiques singulières que recèle cette perle du sud marocain. Il s’agit aussi de faire de la promotion de cette zone du territoire national, au plan international.

L’adhésion au Club permettrait aussi de promouvoir la région en tant que destination touristique reposant sur le tourisme sportif notamment, les sports nautiques qui ont fait de la région l’un des plus grands spots à l’échelle internationale, le tourisme de découverte (excursions dans le désert), le tourisme écologique, outre l’existence d’une plateforme adéquate pour l’organisation de conférences, de manifestations et de compétitions internationales de haut niveau dans différents domaines.

Le Club »les plus belles baies du Monde », dont le siège est à Vannes (France), se veut un espace de consolidation du dialogue, du débat, de promotion des liens, et d’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines de la préservation des baies, culturel, économique et écologique et ce, dans un esprit de convivialité et de fraternité.