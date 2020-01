Le groupe marocain Intelcia annonce la mise sur pied d’une filiale, Intelcia IT Solutions, dédiée au développement de services informatiques.



Et selon l’agence Ecofin, le gestionnaire de centres d’appel et spécialiste des métiers de la relation client a doté cette nouvelle structure d’un capital de 2 millions de dirhams. Intelcia IT Solutions réalisera des prestations informatiques pour la clientèle du groupe, a-t-on appris de sources médiatiques.



La mise en place de cette filiale intervient dans le cadre de la stratégie de développement global d’Intelcia, indique la même source. L’entreprise, qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la relation client, entend se diversifier dans des secteurs à fort potentiel tels que les services informatiques