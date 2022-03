Le Ministère de l’Economie et des Finances, a été doublement primé, ce lundi 21 mars 2022 à Rabat, en remportant le prix e-mtiaz dans la catégorie « e-Contenu », avec son Portail Internet et le prix d’encouragement dans la catégorie « e-démarche » avec le service en ligne « [email protected] ».

Ces prix sont une reconnaissance des efforts menés par le Ministère dans sa démarche d’innovation continue en matière de communication digitale et de dématérialisation des services offerts à ses usagers.

Pionnier en la matière, le Ministère dispose depuis plus de deux décennies de son Portail Institutionnel www.finances.gov.ma qui a été amélioré au fils des années et constamment adapté aux attentes de ses usagers et aux exigences technologiques. Aujourd’hui, ce Portail du Ministère est dans sa cinquième version suite à sa refonte en 2020.

Le Portail du Ministère se caractérise par son contenu riche qui est disponible en cinq langues (Arabe, Amazigh, Français, Anglais et espagnol). Avec plus de 40.000 documents et articles et régulièrement actualisés, le Portail du Ministère offre à ses utilisateurs un contenu diversifié et adapté à chacune de ses cibles (citoyens, médias, universitaires, investisseurs institutionnels, parlementaires, bailleurs de fonds…).

Parmi ses rubriques phares, figurent celles relatives à la « Loi de Finances », aux « Métiers du Ministère », aux « Etudes », et aux « Statistiques économiques et financières »

Ce Portail est très consulté aussi bien au niveau national qu’international (168 pays) avec plus de 2,5 millions de visites et 5,4 millions pages visitées par an.

Avec une charte graphique épurée, cette version adopte un « design responsive », qui offre à ses utilisateurs une expérience de navigation très conviviale et plus intuitive avec un confort de lecture, particulièrement sur le support mobile.

Dans la catégorie « e-démarche », le prix d’encouragement, récompense les efforts déployés par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects dans le cadre de plateforme « [email protected] ».

Cette plate-forme permet à ses clients-usagers la possibilité de s’informer sur leur situation en douane et d’accomplir et de suivre leurs démarches douanières à distance.

Elle constitue aussi une plateforme d’assistance et de conseil au profit des clients-usagers qui souhaitent consulter à distance les services douaniers

Pour rappel, le prix Emtiaz est organisée annuellement pour encourager les efforts et les initiatives réussies dans le domaine de l’Administration électronique en 4 catégories, en l’occurrence « Applications mobiles », « e-Contenu », « e-Démarche » et « e-Participation communautaire ».