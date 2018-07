Infomédiaire Maroc – Mazars, organisation internationale d’audit et de conseil, s’est associé à la Faculté de droit Dickson Poon du King’s College London pour proposer un Master of Laws spécialisé en droit fiscal international dispensé dans un environnement de e-learning avancé.

Mazars est la 1ère organisation à proposer à ses collaborateurs ce Master of Laws en droit fiscal international, ouvert exclusivement aux professionnels de la fiscalité de Mazars. Le groupe inaugural comprend des participants de 4 continents.

Ce diplôme d’études supérieures de deux ans est conçu pour développer des compétences techniques et pratiques pour les Senior Managers, les Directeurs et les Associés, couvrant le cadre juridique et les outils nécessaires pour naviguer dans l’environnement complexe de la fiscalité internationale.

La formation, qui débutera en septembre 2018, sera dispensée via des environnements d’apprentissage virtuels à travers des plateformes numériques et mobiles. 8 modules seront notamment axés sur la fiscalité internationale, les prix de transfert et la fiscalité européenne directe et indirecte. Le directeur du programme est Jonathan Schwarz, un avocat pratiquant à Temple Tax Chambers et est reconnu expert fiscal international.

Rédaction Infomédiaire