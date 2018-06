Infomediaire Maroc – Le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et la région de Bruxelles-capitale ont signé, ce lundi à Rabat, un arrangement particulier pour la mise en place, dans la région de Rabat, d’un observatoire des dynamiques territoriales s’appuyant sur un système d’information géographique.

Paraphé par le président du Conseil régional de Rabat, Abdessamad Sekkal et le ministre-président de la région Bruxelles-capitale Rudi Vervoort, cet arrangement porte sur la 1ère phase relative à la conception de projet.

Ce document prévoit la désignation préalable par le Conseil de la région d’un chef et d’une équipe de projet pour piloter la conception, la mise en place et la gestion de l’observatoire, alors que la région de Bruxelles-capitale s’engage à accompagner la phase de conception selon un plan d’action relatif, notamment, à la formation des responsables sur ce projet, la définition des missions de cet établissement et des outils nécessaires pour sa mise en œuvre et l’identification des ressources.

Selon Sekkal, cet établissement constituera un outil efficace pour la collecte des informations relatives à la région et mettre en place, par la suite, des programmes de développement sur des bases solides.

Intervenant à cette occasion, il a affirmé que l’observatoire des dynamiques territoriales permettra d’avoir une bonne connaissance des besoins des populations et mettre en place des projets qui leur sont adaptés.

Rédaction Infomediaire.