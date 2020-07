OEuvrant pour une plus grande proximité avec ses clients où qu’ils soient, la Banque Populaire permet désormais aux Marocains du Monde de procéder à l’ouverture de leur compte en ligne, sans se déplacer dans une agence Chaabi Bank ou un bureau de représentation. Une première au Maroc.

Afin de rendre possible l’ouverture de compte en ligne depuis l’étranger, la Banque Populaire a capitalisé sur son avance technologique pour apporter des solutions innovantes. La signature électronique vient ainsi remplacer les contrats papiers, et l’entretien d’authentification du client, traditionnellement effectué en agence, est réalisé par appel vidéo pour permettre de finaliser l’ouverture du compte, conformément aux exigences de Bank Al Maghrib. Le client peut également être assisté à distance en cas de besoin par le Centre de Relation Client.

Ce nouveau parcours, 100% digital et totalement sécurisé, a été conçu dans le respect de la réglementation en matière d’utilisation des données personnelles.

Pour accompagner le lancement de ce nouveau canal d’entrée en relation, la Banque Populaire offre aux Marocains résidant à l’étranger, pour toute ouverture de compte jusqu’au 30 septembre 2020, un package gratuit, pendant une année, regroupant l’essentiel des services bancaires nécessaires.

Par ailleurs, et compte tenu du contexte actuel, la Banque Populaire suggère fortement à ses clients d’utiliser les services en ligne pour les opérations courantes (consultation de compte, virement, paiement de factures, transfert cash) et pour présenter leurs demandes de crédits immobilier ou de consommation. Elle leur offre à cet effet, dans un esprit de solidarité, la gratuité des opérations de virement et de transfert cash initiées depuis l’application mobile « Pocket Bank », et ce jusqu’au 30 septembre 2020.

A travers cette initiative inédite, la Banque Populaire réaffirme son ambition de demeurer la banque de référence des Marocains Du Monde, avec une offre de produits et services renouvelée en permanence pour répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins.

Pour rappel, la Banque Populaire est leader sur le marché des Marocains Du Monde avec plus d’un million de clients et 52% de part de marché.