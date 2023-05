La capitale sénégalaise abrite du 24 au 26 mai la 16e Conférence & Exposition internationale sur les nouvelles technologies dédiées à l’éducation, à la formation et au développement des compétences « E-learning Africa », avec la participation de représentants et experts de plusieurs pays africains dont le Maroc.

Parrainée par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, la conférence, qui se tient au Centre International de Conférence Abdou Diouf CICAD, à Diamniadio, à 30 km de Dakar, est axée sur le thème : « Nouveaux modèles d’apprentissage : Innover pour devenir durable, autonome, équitable et résilient ».

E-learning Africa est un événement annuel rassemblant des professionnels de l’éducation, des décideurs politiques et des fournisseurs de technologie de toute l’Afrique et du reste du monde.

L’objectif de cette conférence est de discuter des dernières tendances et innovations en matière d’apprentissage en ligne et d’éducation à distance, ainsi que des défis et des opportunités pour l’avenir de l’éducation en Afrique.

L’évènement s’articule autour d’un programme diversifié et stimulant, riche en contenu, constitué d’ateliers, de séances plénières, de débats, de démonstrations, d’usines du savoir, ainsi que d’une table ronde ministérielle annuelle.

Au programme figurent également des ateliers préconférences, ainsi qu’une exposition et des stands où les principales organisations internationales et africaines de divers secteurs présentent leurs solutions éducatives et technologiques.

Le programme comprend notamment une table ronde intitulée « La transformation des systèmes éducatifs africains à l’horizon 2030 : défis et potentiels » lors de laquelle des experts de l’éducation discutent des défis auxquels les systèmes éducatifs africains sont confrontés, tels que l’accès limité à l’éducation, les infrastructures insuffisantes, les lacunes dans la formation des enseignants et les problèmes liés à l’évaluation des élèves. La table ronde porte aussi sur les potentiels offerts par le numérique pour résoudre ces problèmes et améliorer l’éducation en Afrique.

E-learning Africa est un réseau mondial de professionnels du domaine de l’éducation et de la formation assistées par les technologies de l’information et de la communication (TIC).

La principale mission d’E-learning Africa consiste à présenter et soutenir des solutions éducatives durables et à améliorer l’accès à l’information, à l’éducation et à la formation pertinentes, en vue d’impulser la prospérité économique et sociale.

Il permet aux professionnels de l’éducation et de la formation assistés par les TIC d’établir des contacts et de nouer des partenariats multinationaux et multisectoriels, ainsi que de renforcer leurs connaissances, leur expertise et leurs compétences.