Infomédiaire Maroc – Le Maroc a adopté, depuis les années 60 du siècle dernier, une politique de l’eau proactive et sage et a oeuvré de manière permanente à insuffler à cette politique un nouvel élan pour l’adapter aux différents développements et mutations, a affirmé hier à Koweït City, la secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Charafat Afailal.

Intervenant à l’ouverture de la 3ème session du congrès arabe de l’eau, Afailal a souligné que cette politique s’est traduite par une batterie de mesures visant à développer l’offre en eau et à mieux gérer la demande, citant dans ce sens l’adoption du plan national de l’eau et la poursuite de la politique des grands barrages, ainsi que le renforcement du recours au dessalement de l’eau de mer et à la réutilisation des eaux usées.

Rédaction Infomédiaire