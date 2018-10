Infomédiaire Maroc – L’Assemblée générale annuelle de l’Association internationale de l’éclairage public (LUCI) se tiendra du 31 octobre au 3 novembre prochain, avec la participation de maires et présidents des grandes villes et capitales du monde.

Organisé par la commune de Rabat dans le cadre de la dynamique du projet royal intégré « Rabat ville lumière, capitale culturelle du Royaume », cet événement réunira près de 250 participants, dont des maires et des présidents des grandes villes et capitales du monde, des responsables des organisations mondiales et des grandes métropoles, ainsi que des représentants d’organismes internationaux et du secteur privé.

Ce conclave représente une plateforme de partage de bonnes pratiques et une fore opportunité favorisant un échange de connaissances et d’expériences sur les thèmes de la lumière et sur les nouvelles tendances et projets liés à l’éclairage public, ainsi qu’à la gestion urbaine dans toutes ses dimensions, souligne le conseil de la commune dans un communiqué.

La manifestation qui se veut marquante et en phase avec les problématiques d’actualité, représente également un espace de mise en relation des acteurs nationaux et internationaux pour étudier les enjeux et les solutions de mise en œuvre en concordance avec les défis liés à nos modes de vie urbains.

Un programme riche et consistant accompagné d’une remise de prix et des trophées pour les villes innovantes, sera concrétisé par des conférences thématiques internationales qui s’articulent autour des enjeux de la ville de demain et des tracks illustrant un focus particulier sur l’innovation dans le mode de la lumière, ainsi que la contribution de l’éclairage public dans le développement durable des villes, indique la même source.

Rédaction Infomédiaire