L’opération d’évaluation des besoins en enseignement dans les matières élémentaires, au titre de l’année 2019-2020, été lancée cette semaine, a annoncé le département de l’Education nationale. Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 28 septembre, sera menée dans les différents établissements d’enseignement public et concerne l’enseignement primaire, le cycle secondaire-collégial et le tronc commun.

Pour rappel, le programme national d’évaluation a été lancé en 2009 et offre l’opportunité aux cadres éducatifs de déterminer méticuleusement les points de force et de faiblesse de l’apprentissage des élèves au début de l’année scolaire, compte tenu des ressources cognitives et des compétences de base contenues dans les programmes précédents.

Ce programme offre des données et un diagnostic précis et crédible, à travers des moyens de mesure de la réussite scolaire développés de manière scientifique et permettant aux enseignants de surveiller de près les difficultés et les écarts d’apprentissage entre les élèves au sein d’une seule classe ou encore entre les différentes classes d’un même établissement scolaire.