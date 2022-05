L’ancien Premier ministre français, Edouard Philippe, s’est rendu à Tanger pour la Conférence internationale des villes et des ports.

Et à l’occasion de son déplacement dans la ville du Détroit, l’actuel maire du Havre, s’est entretenu avec Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, et avec Mounir Laymouri, maire de Tanger.