Infomédiaire Maroc – ESCA Ecole de Management accueille, les 3 et 4 mai prochains, le ‘‘GBSN Teaching Entrepreneurship Summit’’, organisé avec Global Business School Network (GBSN). Ce Sommet international, qui a pour thème ‘‘Approches to Educating Local Business Leaders for the Developing World’’, va réunir des établissements d’enseignements supérieurs, des chercheurs, des entrepreneurs et des organisations internationales.

Ils discuteront et échangeront autour des pratiques internationales, des approches innovantes de formation en entrepreneuriat et de leur intégration dans l’enseignement. Les débats s’étaleront sur d’autres axes tels que l’entrepreneuriat féminin, l’entrepreneuriat Social, la psychologie en entrepreneuriat et les entreprises familiales.

Rédaction Infomédiaire