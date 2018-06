Infomédiaire Maroc – HEM publie son Rapport 2016-2018 dans le cadre de son engagement au sein du Pacte Mondial de l’ONU relatif à la promotion des Principes d’une Education en Management Responsable (PRME).

Les activités et les progrès présentés dans ce rapport, affirment l’engagement de HEM et témoignent de son implication dans une démarche historiquement et authentiquement responsable.

La plateforme PRME – Principles for Responsible Management Education – est la déclinaison, pour le secteur de l’enseignement et de la recherche, des principes du Pacte Mondial de l’ONU qui, pour rappel, fournissent une feuille de route pour les organisations qui souhaitent faire progresser leur démarche de responsabilité sociétale.

L’initiative PRME représente ainsi le 1 er lien officiel entre les Nations Unies et les Business Schools à travers le monde.

Sa mission est d’inspirer un enseignement en management responsable et ce, à travers 6 principes que les établissements s’engagent à respecter :

1. Objectifs de développement durable

2. Valeurs de responsabilité sociale

3. Méthodes adaptées

4. Recherche pertinente

5. Partenariats actifs

6. Dialogue entre les différentes parties prenantes.

Le rapport de HEM intègre non seulement l’ensemble des activités citoyennes de HEM et de sa Fondation, en l’occurrence celles à destination des jeunes en général et du grand public mais également la façon dont la notion de Responsabilité Sociale et intégrée dans ses valeurs, dans ses programmes, ses activités pédagogiques, ses activités de recherche, ses activités à l’international et sa politique RH.

Pour Yasmine Benamour, Administratrice Directrice Générale du Groupe HEM, ‘‘La RSE n’est pas un effet de mode à HEM, elle fait partie de son ADN depuis 1988. Les activités et les progrès détaillés dans ce rapport témoignent de l’engagement citoyen de HEM et son implication dans une démarche historiquement et authentiquement responsable’’.

Le rapport HEM – PRME 2016-2018 est disponible en cliquant ici

Rédaction Infomédiaire