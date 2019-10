Les prévisions au titre des produits à provenir des Etablissements et Entreprises Publics (EEP), pour le projet de Loi de Finances 2020 (PLF-2020), s’élèvent à 12,209 milliards de dirhams (MMDH), marquant une hausse de près de 6,6% par rapport aux prévisions de l’année 2019 (hors recettes des privatisations), selon le rapport sur les EEP, accompagnant le PLF-2020.

Les principaux Etablissements contributeurs sont l’Agence nationale de la Conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) avec 3,18 MMDH, Bank Al-Maghrib avec 765 millions de dirhams (MDH), dont 405 MDH au titre des parts de bénéfices et 360 MDH au titre de la commission de change, l’Office national des Aéroports (ONDA) avec 674 MDH, l’Agence nationale de Réglementation des télécommunications ANRT avec 250 MDH et l’Agence nationale des Ports (ANP) avec 210 MDH, précise le rapport, estimant les dividendes à verser par les Entreprises publiques à 5,53 MMDH.

Et concernant la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2019, les prévisions au titre des produits à provenir des EEP, sont de 11,45 MMDH, hors recettes de la privatisation.

A fin septembre 2019, les réalisations cumulées sont de 8,617 MMDH contre 7,114 à fin septembre 2018, soit un taux de réalisation de 77,6%, contre 72,4% à fin septembre 2018, versées essentiellement par ANCFCC (2 MMDH), Itissalat Al-Maghrib (1,531 MMDH), Bank Al-Maghrib (744 MDH), l’ONDA (400 MDH) et l’ANRT (280 MDH).