Infomédiaire Maroc – Emirates, l’une des compagnies aériennes les plus dynamiques au monde, annonce la nomination de deux nouveaux Directeurs au Maroc. Il s’agit de Rashed Al Fajeer et Jassim Al Mulla, respectivement nommés Directeur Régional pour les opérations de la compagnie au Maroc et Directeur des opérations SkyCargo dans le Royaume.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie d’Emirates pour sa croissance continue au Maroc et son engagement à offrir à ses employés des opportunités de réussite

Al Fajeer a rejoint Emirates en 2013 dans le cadre du programme de gestion pour les ressortissants Emiratis. Depuis, Rashed a occupé des postes dans les bureaux d’Emirates au Sri Lanka avant qu’il ne soit désigné Directeur Régional à Dammam, en Arabie Saoudite, en 2015. Il prend ensuite ses nouvelles fonctions en tant que Directeur Régional d’Emirates en Tanzanie, en mars 2017.

« Je suis très heureux d’être nommé Directeur d’Emirates au Maroc et très content de travailler avec les équipes marocaines. Le Maroc est un pays avec une économie prospère et un énorme potentiel de développement pour nos services, » nous confie Rashed Al Fajeer.

Dans son nouveau poste, M. Al Fajeer sera responsable de la gestion des aspects commerciaux et opérationnels de l’entreprise Emirates au Maroc, allant de la supervision des fonctions de vente et de services aux activités des passagers, de fret et des opérations et services au sein de l’aéroport. Il sera rattaché à M. Orhan Abbas, Vice-Président des Opérations Commerciales d’Emirates pour l’Afrique.

Jassim Al Mulla, qui reprend désormais la direction SkyCargo, aura pour mission de gérer les opérations du fret aérien d’Emirates au Maroc. Il supervisera toutes les d’opérations et actions commerciales des activités cargo.

Jassim a débuté son parcours professionnel chez Emirates en 2009 à travers le programme de formation dans le domaine des technologies d’information et grâce auquel il a obtenu un diplôme en Génie Logiciels. Il a occupé par la suite plusieurs postes dans le domaine de gestion de l’information au cours des sept dernières années, avant de suivre, dans le cadre d’un stage en janvier 2017, le programme d’Emirates SkyCargo pour la gestion des stations étrangères. sa formation initiale en opérations commerciales a été accomplie avec succès à Cape Town, en Afrique du Sud.

Jassim Al Mulla a exprimé sa joie et sa fierté de prendre en charge la gestion des opérations d’Emirates SkyCargo au Maroc, et a déclaré : « Le Maroc est un pays qui a de fortes perspectives de croissance et je suis impatient de collaborer avec Rashed Al Fajeer, le nouveau Directeur Régional d’Emirates au Maroc. Notre objectif est de veiller à ce que le niveau de service que nous offrons reste élevé dans le secteur du fret aérien, superviser les opérations de transport de fret, la sécurité des avions et utiliser des produits et des solutions adaptés aux besoins du marché ».

Emirates opère actuellement un vol direct quotidien de Casablanca vers Dubaï. L’A380, l’avion géant à deux étages configuré en 3 classes, décolle de l’aéroport Mohamed V à 14h45 et arrive à l’aéroport International de Dubaï à 1h15. Le vol de retour, quitte Dubaï à 7h25 et arrive à Casablanca à 13h15.

La compagnie aérienne Emirates a été fondée en 1985. La compagnie offre actuellement des liaisons pour un réseau global couvrant 159 destinations dans 84 pays des six continents, assurant ainsi des services qui facilitent le commerce et le voyage vers son hub à Dubaï et au-delà. Emirates relie également les gens, les cultures et les économies à travers ses différentes divisions comprenant « Emirates Holidays » spécialisée dans l’organisation de voyages, et son tour opérateur « Arabian Adventures ». Quant aux opérations commerciales entre les continents, elles sont prises en charge par la division fret Emirates SkyCargo.

