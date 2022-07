Le Crédit Agricole du Maroc a mobilisé avec succès 1.5 Milliard de Dirhams auprès des institutionnels, lors de deux émissions obligataires clôturées le 15 juillet 2022:

Emission obligataire subordonnée pour 1.2 Milliard de DH;

Emission obligataire subordonnée perpétuelle pour 300 Millions de DH.

Cette levée, qui s’inscrit dans le programme annuel d’émissions validé par le Conseil de Surveillance de la Banque, a été souscrite par différentes catégories d’investisseurs (OPCVM, compagnie d’assurance et de réassurance…), ce qui confirme la qualité de la signature du Groupe.

Grâce à ces deux émissions, le Crédit Agricole du Maroc a procédé au renforcement de ses fonds propres, en ligne avec le plan d’action spécifique aux ratios réglementaires et se donne ainsi les moyens pour financer et accompagner le monde rural et le secteur agricole et agro-industriel.

A ce titre, la Banque ambitionne d’étendre encore plus son engagement citoyen à travers la multiplication des actions et des initiatives en faveur du développement de l’économie nationale et du secteur agricole et rural, et plus spécifiquement en faveur de l’entrepreneuriat et des TPME dans le monde rural.