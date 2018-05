Infomédiaire Maroc – Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances, entre le 1er trimestre 2018 et le même trimestre 2017, l’économie marocaine a enregistré une création nette de 116 000 postes d’emploi : 77.000 en zone urbaine et 39 000 en milieu rural.

Ces emplois créés recouvrent une augmentation de l’emploi rémunéré de 142 000 postes, dont 79 000 en milieu urbain et 63 000 en milieu rural, et une baisse de l’emploi non rémunéré (composé d’environ 98% d’aides familiales) de 26 000 postes.

S’agissant des créations d’emploi par secteur, 50 000 postes reviennent au secteur des « services », 43 000 postes au secteur de l' »agriculture, forêt et pêche » et 32 000 postes au secteur du « BTP ».

Rédaction Infomédiaire