Le nombre des travailleurs étrangers au Maroc s'est élevé l'année dernière à 26 283, dont 31,4% sont des femmes et 69,6% des hommes, contre 24 684 en 2016 et 23 055 en 2015, selon un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Et selon la répartition des travailleurs immigrés par nationalités, les Français arrivent en tête avec 5 346, suivis des Sénégalais (4 958), des Espagnols (2 722), les Tunisiens (964), puis les Philippins (905), les Ivoiriens (899), les Algériens (770), les Américains (667), les Turcs (664) et les Chinois (628).

Le rapport a ajouté que le secteur des services attire le plus grand nombre de migrants avec 9 578, suivis par ceux du commerce (3 779), de l’industrie de transformation (2 689) et de la construction (2 410), alors que ceux de l’agriculture, de l’exploitation des forêts et de la pêche maritime n’emploie que 354 travailleurs migrants.

En ce qui concerne la répartition des travailleurs migrants selon les salaires, 10 138 immigrés reçoivent un salaire mensuel supérieur à 10 000 dirhams, 3 621 migrants entre 6 000 et 10 000 dirhams, tandis que 3 193 perçoivent entre 3 000 et 4 000 dirhams, alors que 166 touchent un salaire allant de 500 à 1 000 dirhams. Au total, quelque 843 travailleurs étrangers ont un salaire mensuel inférieur à 1 813 dirhams.

Le rapport, qui se base sur les données du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, indique que la plupart des travailleurs migrants installés au Maroc sont de hauts cadres, dont 1 300 occupent des postes de directeurs et plus de 800 des postes de responsabilités, suivis des ingénieurs, des cadres, des consultants, des techniciens et des animateurs.

