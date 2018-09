Infomediaire Maroc – Un Top 50 des meilleurs cafés au monde a été publié par le journal britannique The Telegraph. Et dans ce classement, figure le Gran Café de Paris qui a été classé dans la catégorie ‘‘Spot of movie magic’’. ‘‘Le Gran Café, situé en face du consulat français du Maroc depuis 1927, dispose d’une grande terrasse extérieure (…) La décoration est rétro et le vinyle souple des sièges et des banquettes explique pourquoi personne ne semble pressé de partir (…) Francis Bacon et Jean Genet se sont réunis dans cet endroit qui a servi de décors à des films tels que ‘The Living Daylights’ et ‘The Bourne Ultimatum’’’, écrit The Telegraph pour expliquer le choix de cet endroit mythique de Tanger.

Rédaction Infomediaire.